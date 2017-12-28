РФС: у ФИФА нет убедительных данных о допинге в российском футболе

Москва, , 08:56 — REGNUM У Международной федерации футбола (ФИФА) нет убедительных данных о нарушении антидопинговых правил российскими футболистами. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

ФИФА передала РФС данные о пробах 19 футболистов, которые в настоящий момент изучаются организацией. Подчёркивается, что информация об этих пробах не ставит под сомнение их чистоту, а носит уточняющий характер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в РФС сообщили, что планируют провести собственное расследование допинг-контроля в чемпионате России с 2012 по 2015 годы. Эта информация может храниться в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

«Для выполнения поставленной задачи были отправлены запросы в ФИФА, СКР и РУСАДА. Комиссия максимально оперативно получила необходимую для работы информацию, в том числе — о 19 пробах, данные о которых запросила ФИФА», — говорится в сообщении РФС.

Отмечается, что в ближайшее время члены комиссии РФС опросят всех лиц, ответственных за медицинское обеспечение в клубах.

Напомним, 15 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало данные из московской антидопинговой лаборатории международным спортивным федерациям, включая ФИФА.

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