«Милан» выбил «Интер» из Кубка Италии

Рим, , 01:24 — REGNUM 27 декабря на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран матч ¼ финала Кубка Италии между командами «Милан» и «Интер». Матч завершился победой «Милана» в дополнительное время со счетом 1:0.

На 104-й минуте молодой итальянский форвард Патрик Кутроне открыл с чет, замкнув заброс Сусо в штрафную площадь — 1:0.

Статистика матча («Милан"/"Интер»)

Удары 20/6

Удары в створ ¾

Владение 51%/49%

Фолы 12/18

Составы на матч:

«Милан»: Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Абате, Родригес, Билья, Локателли, Кесси, Бонавентура, Калинич, Сусо.

«Интер»: Ханданович, Консело, Раноккья, Шкриниар, Нагатомо, Гальярдини, Марио, Весино, Перишич, Кандрева, Икарди.

Главный арбитр матча: Марко Гуида.

Предупреждения: Локателли — 16, Билья — 20, Шкриниар — 72, Кутроне — 105, Весино — 112, Валеро — 116.

Голы: Кутроне 104 — 1:0.