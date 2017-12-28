Четверг, 28 Декабря 2017 года
06:57:36 МСК

«Милан» выбил «Интер» из Кубка Италии

Спорт

Автором единственного гола стал молодой итальянский форвард Патрик Кутроне

«Милан» выбил «Интер» из Кубка Италии
Ренато Гуттузо. Футболисты

Рим, 28 декабря 2017, 01:24 — REGNUM  27 декабря на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран матч ¼ финала Кубка Италии между командами «Милан» и «Интер». Матч завершился победой «Милана» в дополнительное время со счетом 1:0.

На 104-й минуте молодой итальянский форвард Патрик Кутроне открыл с чет, замкнув заброс Сусо в штрафную площадь — 1:0.

Статистика матча («Милан"/"Интер»)

Удары 20/6

Удары в створ ¾

Владение 51%/49%

Фолы 12/18

Составы на матч:

«Милан»: Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Абате, Родригес, Билья, Локателли, Кесси, Бонавентура, Калинич, Сусо.

«Интер»: Ханданович, Консело, Раноккья, Шкриниар, Нагатомо, Гальярдини, Марио, Весино, Перишич, Кандрева, Икарди.

Главный арбитр матча: Марко Гуида.

Предупреждения: Локателли — 16, Билья — 20, Шкриниар — 72, Кутроне — 105, Весино — 112, Валеро — 116.

Голы: Кутроне 104 — 1:0.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить