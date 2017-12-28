«МС» одержал 19-ю победу в 20-ти матчах АПЛ

Лондон, , 00:35 — REGNUM 27 декабря на стадионе «Сент-Джеймс Парк» был разыгран матч 20-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «горожан».

На 31-й минуте вингер сборной Англии Рахим Стерлинг открыл счет, замкнув обостряющую передачу Кевина Де Брёйне — 0:1.

Статистика матча («Ньюкасл"/"Манчестер Сити»)

Удары 5/18

Удары в створ 2/6

Владение 25%/75%

Фолы 8/5

Набрав 58 очков «МС» оторвался от ближайших преследователей на 15 очков. «Ньюкасл» остался висеть над зоной вылета с 18-ю очками.

Составы на матч:

«Ньюкасл»: Эллиот, Дамметт, Ласселс, Мбемба, Манкильо, Йедлин, Мерфи, Шелви, Диаме, Ааронс, Хоселу.

«Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Данило, Компани, Отаменди, Гюндоган, Де Брёйне, Стерлинг, Фернандиньо, Агуэро, Силва.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Предупреждения: Гэйл — 76.

Голы: Стерлинг 31 — 0:1.