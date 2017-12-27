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CAS не получал иска от Мутко на решение МОК о его дисквалификации

Спорт

Вице-премьер Виталий Мутко заявил о намерении опротестовать решение МОК о пожизненном отстранении его от Олимпийских игр

Лозанна, Швейцария, 27 декабря 2017, 23:58 — REGNUM  Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне пока не получил иска от вице-премьера РФ Виталия Мутко, сообщили 27 декабря в пресс-службе суда.

«К этому моменту CAS не получал заявления от господина Мутко», — приводит сообщение CAS «Чемпионат.com».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Виталий Мутко сообщил, что подал иск в CAS в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении его от Олимпийских игр.

В начале декабря Исполком МОК пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Для участия в судебных разбирательствах Виталий Мутко на шесть месяцев приостановил свою работу в должности президента Российского футбольного союза. Также стало известно, что Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.

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