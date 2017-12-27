В Удмуртии сократят финансирование частных спортклубов из бюджета региона

Ижевск, , 18:44 — REGNUM Власти Удмуртии планируют в дальнейшем финансировать только те спортивные клубы, которые принадлежат республике, а выделение средств на функционирование частных спортклубов будет сокращено. Об этом заявил вице-премьер регионального правительства Александр Свинин.

«Необходимо разделять: что-то принадлежит республике, и мы там можем какие-то управленческие решения принимать и менять ситуацию внутри («Зенит» — футбол, «Ижсталь» — хоккей), вторая история — это частные клубы, которые на 100% принадлежат частным лицам или юридическим», — цитирует вице-премьера Udm-info.

В настоящее время на 120% финансируется из республиканского бюджета мини-футбольный клуб «Прогресс» (Глазов).

«Если еще один мини-футбольный клуб появится и захочет играть в высшем дивизионе, и придет к нам за поддержкой, мы им тоже должны субсидии предусмотреть? В «Прогрессе», например, мы не можем поменять директора, который ежегодно 19 лет нарушает соглашения с республикой, которые подписывает. И он ничего сам не делает при этом для привлечения спонсорских средств», — констатировал Свинин.

«Нецелесообразно тратить 60 млн рублей в год на частный футбольный клуб и финансировать его на 100%. 60 млн рублей в год — это очистные сооружения в каком-нибудь муниципалитете», — пояснил вице-премьер удмуртского правительства.

В клубах, принадлежащих республике, будет проводиться замена менеджеров и усиление менеджерской команды. Также средства планируется направлять на развитие детского и юношеского спорта, а также спорта на селе. На поддержку властей могут рассчитывать и спортивные федерации, представляющие республику — для них правительство будет пытаться привлечь спонсоров и средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что планируется перевести бюджетное финансирование спортивных федераций на работу со спонсорскими средствами.

Бречалов считает, что у каждой федерации должен быть свой партнер, который и обеспечит поддержку. Одним из примеров такого партнерства в Удмуртии является лыжный клуб Максима Вылегжанина.