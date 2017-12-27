Мутко опротестовал в CAS решение МОК о его отстранении от Олимпийских игр

Москва, , 17:31 — REGNUM Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении его от Олимпийских игр.

Напомним, в начале декабря Исполнительный комитет МОК пожизненно запретил Виталию Мутко принимать участие в Олимпийских играх в любом качестве.

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26 декабря на заседании Исполкома РФС было принято решение о том, что Виталий Мутко на шесть месяцев — на время судебных разбирательств — приостановит работу в должности президента организации. Временно исполняющим его обязанности назначен генеральный директор РФС Александр Алаев.

27 декабря также стало известно, что Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. На этом посту его заменит Алексей Сорокин.

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