Мутко покинул пост главы оргкомитета «Россия-2018»

Москва, , 15:33 — REGNUM Вице-премьер по вопросам физкультуры и спорта Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. По словам чиновника, он намерен основной упор сделать на работе в правительстве.

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«Я сосредоточусь на работе в правительстве», — сказал Мутко.

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Кто заменит Виталия Мутко на этом посту, уже известно. Это Алексей Сорокин, пишет «Спорт-экспресс».

"Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок», — прокомментировал Мутко.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее вице-премьер Виталий Мутко «сошёл на берег», приостановив деятельность на посту президента Российского футбольного союза на полгода. По мнению экспертов, это было сделано для того, чтобы «снять градус напряжения». Решение российского вице-премьера временно отказаться от руководства РФС депутат Госдумы России Валерий Газзаев связал с «желанием любой ценой спасти свое положение».

Напомним, в начале декабря Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх. 25 декабря Мутко заявил, что будет оспаривать решение МОК.

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