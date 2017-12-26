Вторник, 26 Декабря 2017 года
18:03:19 МСК

«Спартак» в гостях разгромил «Адмирал»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:2

Владивосток, 26 декабря 2017, 15:29 — REGNUM  Московский «Спартак» в гостях разгромил владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

К середине второго периода «Спартак» забросил три шайбы, отличились Кирилл Кольцов, Анатолий Никонцев и Вячеслав Лещенко. «Адмирал» ответил заброшенной шайбой Ивана Мищенко.

В третьем периоде «Спартак» увеличил отрыв в счёте, забив ещё два гола. Шайбы на свой счёт записали Александр Хохлачёв и Вилле Лаюнен. В составе «Адмирала» отличился Назир Гичибеков.

В концовке третьего периода Анатолий Никонцев оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота «Адмирала».

На сегодняшний день «Спартак» занимает 15-е место в турнирной таблице КХЛ, в его активе 67 очков после 45 матчей. «Адмирал» находится на 23-й строчке с 45 очками после 45 игр.

«Адмирал» (Владивосток) — «Спартак» (Москва) — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3).

Читайте также: ЦСКА вырвал победу у «Динамо» в серии буллитов

Читайте ранее в этом сюжете: Захарчук покинул «Ак Барс» и перешёл в нижегородское «Торпедо»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить