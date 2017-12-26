«Спартак» в гостях разгромил «Адмирал»

Владивосток, , 15:29 — REGNUM Московский «Спартак» в гостях разгромил владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

К середине второго периода «Спартак» забросил три шайбы, отличились Кирилл Кольцов, Анатолий Никонцев и Вячеслав Лещенко. «Адмирал» ответил заброшенной шайбой Ивана Мищенко.

В третьем периоде «Спартак» увеличил отрыв в счёте, забив ещё два гола. Шайбы на свой счёт записали Александр Хохлачёв и Вилле Лаюнен. В составе «Адмирала» отличился Назир Гичибеков.

В концовке третьего периода Анатолий Никонцев оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота «Адмирала».

На сегодняшний день «Спартак» занимает 15-е место в турнирной таблице КХЛ, в его активе 67 очков после 45 матчей. «Адмирал» находится на 23-й строчке с 45 очками после 45 игр.

«Адмирал» (Владивосток) — «Спартак» (Москва) — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3).

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