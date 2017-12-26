В «Локомотиве» одобрили решение по лимиту на легионеров

Москва, , 14:48 — REGNUM Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) об изменении лимита на легионеров. Об этом 26 декабря сообщает «Р-спорт».

Мещеряков отметил, что РФС принял оптимальное решение, поскольку клубам необходим переходный период.

«Есть переходный период, и, на мой взгляд, это очень важно. Когда мы заключаем контракты с игроками, они не на один день, и соответственно, чтобы планировать свою работу, надо принимать решения, давать клубам вот этот самый переходный период, чтобы мы могли настроить свою систему, в том числе и контрактов игроков. Так что это оптимально», — сказал Мещеряков.

Напомним, 25 декабря исполком РФС принял решение о том, что лимит на легионеров будет изменён с сезона 2020/21. Команды смогут выпускать на поле одновременно 7−8 иностранных футболистов.

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Сегодня в Российской футбольной премьер-лиге действует лимит «6+5». Это значит, что в составе одной команды на поле одновременно могут выйти не более шести легионеров. Соответственно, российских футболистов в составе команд должно быть не менее пяти.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта поддержал идею «произвести стопроцентное импортозамещение в российском футболе».

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