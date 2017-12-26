Тукманов не вошёл в новый состав совета директоров «Торпедо»

Москва, , 14:20 — REGNUM В новый состав совета директоров московского футбольного клуба «Торпедо» не вошёл его действующий президент Александр Тукманов. Об этом 26 декабря сообщает «Р-спорт».

Вместо Тукманова в обновлённый состав структуры должна войти директор спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева. Предполагается, что она же сменит Тукманова и на посту президента клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года в московском «Торпедо» произошла смена собственника. Контроль над клубом перешёл к концерну «Россиум», владельцем которого является бизнесмен Роман Авдеев.

«Россиум» приобрёл 75% акций клуба, а ранее концерн стал собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова, который ранее был домашним для «Торпедо».

Напомним, на сегодняшний день «Торпедо» играет в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России. Команда занимает третье место, на её счету 29 очков после 17 матчей.

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