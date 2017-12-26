Неделя в НХЛ: Кучеров и «Тампа» преодолевают рубеж в 50 очков

Вашингтон, , 10:59 — REGNUM 20 декабря, среда: «Вегас Голден Найтс» сенсационно обыгрывает «Тампа-Бэй»

20 декабря «Вегас Голден Найтс» на своём льду принимали лидеров восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Первый период неудачно начался для команды хозяев, на две минуты они оказались в меньшинстве. Дозволенное численное преимущество помогло «Тампе» сделать своё дело в атаке, и уже на седьмой минуте встречи Стивен Стэмкос открыл счёт в матче — 1:0. Кучеров отличился результативной передачей. «Вегас» грубо играл в обороне, что им же ставило палки в колёса. Таким образом, в конце периода они в очередной раз играли в меньшинстве. Удалённый лидер «Вегаса» Джеймс Нил со скамейки наблюдал, как его команде отгружают вторую шайбу во встрече.

Российский форвард Владислав Наместников вплотную разобрался с голкипером «рыцарей» Марк-Андре Флёри, а Кучеров записал на себя вторую голевую передачу — 2:0. Второй период активно начали хозяева льда. Сперва Райлли Смит проверил штангу на прочность, а затем лишь чудо спасло «Тампу» от пропущенной шайбы. Михаил Сергачёв смог вынести шайбу с ленточки ворот «Лайтнинг». В середине периода удача была на стороне «рыцарей». Получив численное преимущество, «Вегас» закрепился в зоне «молний», перекатывая шайбу по льду. Наконец, найдя пригодный момент для гола, Джеймс Нил незамедлительно поразил ворота Андрея Василевского («Тампа»), тем самым сократив отставание «Вегаса» до одной шайбы — 2:1. В конце периода очередное большинство помогло «Вегасу» сравнять счёт в матче. Дэвид Перрон своим зорким взглядом нашёл Джонатана Маршессо на дальнем фланге и тут же сделал на него передачу. Выждав момент для броска, Маршессо бросил, и шайба оказалась в воротах. Болельщики ликуют, а счёт становится равным — 2:2. Впереди третий финальный период, в котором всё должно решиться.

В начале периода «Вегас» устремился в атаку. Оставив в дураках защиту, Джеймс Нил сделал острую передачу на Перрона, но Василевский парирует этот бросок. Как оказывается, в этой атаке Сергачёв совершил нарушение и отправился в штрафной бокс, оставив «Тампу» в меньшинстве. Это численное преимущество «Вегаса» перевернуло всю игру с ног на голову. Только развели шайбу, как Ши Теодор уже нанёс бросок, и удачно подставленная клюшка Эрика Хаулы помогла ему записать на свой счёт гол — 3:2. «Тампа» в растерянности. За четыре минуты до конца ведущий защитник «молний» Виктор Хедман проходит синюю линию соперника, получив шайбу от Стивена Стэмкоса. Выйдя к голевой зоне, он наносит бросок, и шайба прилетела в сетку ворот «Вегаса» — 3:3. Но сказке не было бы суждено случиться без красивого финала.

Последние секунды встречи — «Вегас» в большинстве. Происходит борьба около борта, никто не хочет уступать, но Эрик Хайла смог отнять шайбу. Остаётся 4 секунды до конца. Джонатан Маршессо находит готовившегося для броска Теодора, делает на него передачу, и тот мощнейшим броском отсылает шайбу прямо в сетку ворот «Тампы» — 4:3.

«Вегас» на характере дожал «молнии» и вышел победителем.

23 декабря, суббота: «Баффало» прервало победную серию «Филадельфии», забросив все шайбы в третьем периоде

В последние дни перед Рождеством «Баффало Сейбрз» принимали на КиБэнк-центр филадельфийских «лётчиков». Также встреча примечательна тем, что через пару дней на этом стадионе пройдёт чемпионат мира по хоккею для юниоров младше 20 лет.

В самом начале матча «Баффало» завладели инициативой, проведя пару опасных атак на ворота «Флайерз». На четвёртой минуте встречи Эвандер Кейн устремился в атаку, получив пространство для совершения броска, но был сбит одним из защитников «Флайерз».Таким образом Кейн получил возможность реализовать буллит, но не смог его успешно выполнить. Пару минутами позднее Джейк Айкель имел шанс открыть счёт, но стойкая игра Брайана Эллиотта на воротах «Флайерз» не позволила ему этого сделать. Дальнейшие минуты первого периода «Баффало» не выпускало «лётчиков» из своей зоны, но счёт оставался неоткрытым.

Второй период не стал исключением хорошей и активной игры «Баффало» в атаке, лишь Брайан Эллиотт не допускал вторжения шайбы в ворота «Флайерз». В начале третьего периода «Баффало», как всегда, зависало в зоне «Филадельфии», но на этот раз сыгранность форвардов «клинков» позволила им открыть счёт в матче. Райан О’Райлли под минусовым углом забросил шайбу в ворота непробиваемого Брайана Эллиотта — 1:0, Эвандер Кейн отметился передачей. В середине периода «Филадельфия» совершила нарушение и в самый неподходящий момент осталась в меньшинстве. Это численное преимущество помогло «Баффало» удвоить своё лидерство в счёте, Эвандер Кейн отличился заброшенной шайбой с передачи Джоша Джорджеса. В скором времени лидер нынешней «Филадельфии» Клод Жиру неожиданным образом отыграл одну шайбу для своей команды — 2:1. В последний минутный отрывок матча «Филадельфия» сняла вратаря и играла вшестером. Джейк Айкель смог воспользоваться предоставленной возможностью и отметился голом — 3:1. На контратаке, по-прежнему находясь вшестером на льду без вратаря, «Флайерз» смогли отбить одну шайбу — 3:2, Шен Гостисбер забил гол.

Спустя 20 секунд на ошибке всё того же Гостисбера Айкель отправил шайбу в пустые ворота, оформив на свой счёт дубль — 4:2.

23 декабря, суббота: Клейтон Келлер принёс победу «Аризоне» в матче против «Кэпиталз»

23 декабря в Хила Ривер-Арена возглавляемая Клейтаном Келлером «Аризона» принимала на своём льду столичный «Кэпиталз».

В первом периоде ни одна команда не смогла поразить ворота, и даже удаление Дерека Степана не помогло «Кэпс» открыть счёт в первой 20-минутке.

Во втором периоде счёт был быстро открыт экс-форвардом Сент-Луиса Ти Джеем Оши. Прекрасное видение льда позволило молодому вингеру «Кэпс» Якубу Вране сделать точную передачу на Оши, который умело выполнил своё дело — 1:0. На контратаке молодое звено «Аризоны», состоящее из Доми, Келлера и Фишера, вызвало напряжение в защите «Кэпс», но невозмутимый Филлип Грубауэрни ни капельки не содрогнулся. В скором времени «Аризона» имела все шансы сравнять счёт, но шайба неудачно прокатывается мимо штанги ворот. Ближе к концу периода «Кэпиталз» произвели грамотную и спокойную атаку, введя в ступор защиту «Койотис». Но шайба прилетела прямо в штангу ворот, не принеся должных плодов.

В самом начале третьей 20-минутки молодое дарование «Аризоны» Кристиан Дворак поразил ворота «Кэпс» кистевым броском в дальнюю девятку, тем самым сравняв счёт во встрече — 1:1. Но равным счёт продержался недолго, до момента как российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил гол в ворота Антти Раанты. Кристиан Юус нанёс дальний бросок по воротам, но шайба оказалась у Евгения, который послал её в цель — 1:2. В дальнейшем «Аризона» всеми силами пыталась сравнять счёт, но прекрасная игра Грубауэра не давала им этого сделать.

За минуту до конца встречи «Вашингтон» был зажат «Койотис» в своей зоне, что сильно сказалось на игре. Вся толкучка около ворот помогла «койотам» сравнять счёт, Кристиан Фишер в полёте смог затолкать шайбу в ворота — 2:2, игра перешла в овертайм. «Аризона» продолжала давить «Кэпс» и в овертайме, но оборона «Вашингтона» изо всех сил сдерживала натиск соперника.

В последние секунды оборона «Вашингтона» рухнула, и Клейтон Келлер принёс победу «Аризоне» — 3:2.