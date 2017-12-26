Стали известны соперники сборной России перед ЧМ-2018

Москва, , 09:02 — REGNUM Сборная России проведёт контрольные матчи с командами Бразилии, Франции, Австрии и Турции перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Об этом 25 декабря сообщил Виталий Мутко, приостановивший работу на посту президента Российского футбольного союза (РФС).

«Мы утвердили план подготовки борной к чемпионату мира. Мы можем анонсировать игры с Бразилией в «Лужниках» и с Францией в Санкт-Петербурге», — сказал Мутко журналистам.

Товарищеский матч со сборной Бразилии состоится 23 марта, игра с командой Франции пройдёт 27 марта.

В мае российская сборная проведёт сбор, на котором сыграет матч с командой Австрии в Инсбруке. Встреча пройдёт 30 мая.

После этого команда продолжит подготовку в России и проведет ещё одну встречу — со сборной Турции.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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