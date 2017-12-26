В FIFA назвали решение Мутко по руководству РФС ответственным шагом

Цюрих, Швейцария, , 02:45 — REGNUM Решение российского вице-премьера Виталия Мутко временно приостановить свое президентство в Российском футбольном союзе руководство Международной федерации футбола (FIFA) назвало ответственным шагом, сообщает «Р-Спорт».

"ФИФА понимает, что решение Мутко было сделано в интересах чемпионата мира, — говорится в сообщении международной организации. — ФИФА благодарит Мутко за этот ответственный шаг и за проделанную ранее работу по проведению чемпионата мира».

Напомним, 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх.

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Спустя три недели глава РФС сказал, что намерен оспаривать это решение. Он объявил, что на полгода приостановит работу в должности президента РФС, главой которого временно будет Александр Алаев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя решение Мутко, Валерий Газзаев, депутат Госдумы России и четырехкратный чемпион России по футболу, назвал его крайне несвовременным в виду предстоящего Чемпионата мира по футболу.

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