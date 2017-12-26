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Газзаев: Мутко хватается за последнюю соломинку

Спорт

«Почему он решил идти в суд против МОК именно сейчас, а не раньше?»

Москва, 26 декабря 2017, 00:30 — REGNUM  Решение российского вице-премьера Виталия Мутко временно отказаться о руководства РФС похоже на желание любой ценой спасти свое положение, заявил депутат Госдумы России Валерий Газзаев, сообщает «Спорт-Экспресс».

Комментируя заявление главы Российского футбольного союза о том, чтобы временно приостановить свое президентство в РФС, депутат и четырехкратный чемпион России по футболу сказал, что впервые услышал подобную формулировку — временно приостановить исполнение обязанностей в РФС.

«Временно можно быть только беременным! — сказал Газзаев. — Такое ощущение, что глава РФС пытается ухватиться за последнюю соломинку — лишь бы удержаться на посту. Разве такое красит мужчину?»

Он считает, что нужно брать ответственность за случившееся. А если Мутко не согласен с тем, что на нем ответственность, то стоять на своем до конца.

«Решение надо было принимать принципиальное. С честью и достоинством. А не «временно» уходить в сторону, — сказал Газзаев. — Почему он решил идти в суд против МОК именно сейчас, а не раньше?»

Депутат напомнил, что в России скоро пройдет Чемпионат мира по футболу. И кому-то нужно отвечать за подготовку национальной сборной.

«Получается, если что-то пойдет не так, то все спишут на Александра Алаева, который исполнял обязанности в эти полгода», — подчеркнул Газзаев.

Напомним, в начале декабря Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх. 25 декабря Мутко заявил, что будет оспаривать решение МОК.

При этом он на полгода приостановит работу в должности президента РФС, и Алаев станет временно исполняющим обязанности.

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