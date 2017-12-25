Мутко оспорит в CAS решение МОК о его пожизненной дисквалификации

Москва, , 21:42 — REGNUM Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко сообщил о намерении опротестовать в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном запрете на посещением им Олимпиады.

«Если дисциплинарный орган выносит решение, которое лицо потом не оспаривает, это означает, что оно признает свою вину», — заявил Мутко на пресс-конференции 25 декабря по итогам заседания Иполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС).

По словам вице-премьера, иск в CAS он намерен подать уже во вторник, 26 декабря.

Ранее сегодня на заседании Исполкома РФС было принято решение о том, что Виталий Мутко на шесть месяцев приостановит работу в должности президента организации. Временно исполняющим его обязанности назначен генеральный директор РФС Александр Алаев.

Комментируя данное решение, Мутко пояснил, что решил временно снять с себя обязанности на период судебных разбирательств с МОК.

Напомним, в начале декабря Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх.

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