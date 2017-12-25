Фан-зону к ЧМ по футболу хотят открыть в Чебоксарах

Чебоксары, , 18:28 — REGNUM В столице Чувашии планируют открыть фан-зону для футбольных болельщиков. При наличии финансирования такая площадка появится на Певческом поле. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на встрече с горожанами глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Мэр сообщил, что в настоящее время в Чебоксарах в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018 году в России, реконструируется стадион «Спартак». Стоимость работ составляет 133,3 млн рублей.

«В следующем году все работы будут завершены. На территории чебоксарского залива в районе Певческого поля запланировано размещение фан-зоны чемпионата мира, с посадочными местами, сценой. На сегодняшний день идут проектные работы, планируем этот объект реализовать. Посмотрим, как получится с финансированием, но при хорошем раскладе чемпионат мира по футболу сможете смотреть на заливе», — сказал сити-менеджер.

Отметим, в столице Чувашии за последние годы открыто шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, из них три — в прошлом году. По данным мэрии, число чебоксарцев, систематически занимающихся физкультурой и спортом, возросло до 170 тыс. человек.