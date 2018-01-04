ГД может ужесточить наказание за махинации с билетами на соревнованиях

Москва, , 05:31 — REGNUM Госдума может распространить санкции, предусматривающиеся за незаконную торговлю билетами на чемпионат мира по футболу, на все спортивные мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира или документов, дающих право на их получение, а также за реализацию поддельных входных билетов или документов, дающих право на их получение. Под незаконной реализацией указанных документов предусматривается отсутствие соответствующего договора с FIFA или уполномоченными организациями FIFA и изменения при реализации таких документов их установленной стоимости.

Предлагаемая инициатива имеет временной характер, то есть по истечению чемпионата мира 2018 года в нашей стране действие данной нормы прекратится, отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

«Мы от имени фракции будем предлагать ко второму чтению найти способы и методы все-таки сохранить данную норму в Административном кодексе, поскольку мы считаем, что данная проблема существует и в Российской Федерации, не только в период чемпионата мира будет необходимость в ее работе, но и распространить на все спортивные соревнования, проводимые на территории Российской Федерации», — предложил он.

Как следует из принятого в первом чтении законопроекта, незаконная продажа билета на матч будет караться максимальным штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. Санкции предлагаются и для граждан-нарушителей: в размере от двадцатикратной до двадцатипятикратной стоимости входного билета на матч чемпионата мира, явившегося предметом административного правонарушения, или стоимости входного билета на матч чемпионата мира, указанной в документе, дающем право на получение входного билета на матч чемпионата мира, явившемся предметом административного правонарушения, но не менее 50 тыс. рублей. Вводится наказание и за подделку билетов: штраф на граждан предусмотрен в размере до 70 тыс. рублей, а на юрлиц — до 1,5 млн рублей.