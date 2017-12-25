Смолов попал в топ-100 ведущих футболистов мира

Москва, , 16:01 — REGNUM В сотню лучших футболистов мира по версии испанской газеты Marca попал нападающий «Краснодара» Федор Смолов, сообщает 25 декабря официальный сайт издания.

В топ-100 Смолов занял 97-ю строку и на данный момент он единственный игрок России, представленный в рейтинге.

В издании отмечают, что в настоящее время опубликованы имена футболистов, занявших с 61-й по 100-ю строки рейтинга. Имена победителей до 61-й позиции будут определены позднее.

27-летний форвард «Краснодара» забил 25 мячей в 37 матчах во всех турнирах.

14 ноября Смолов принял участие в товарищеском матче Россия-Испания и оформил дубль, принеся принеся российской команде ничью. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:3.

В ноябре стало известно, что интерес к спортсмену проявляли в итальянском клубе «Наполи» и лондонском «Вест Хэм Юнайтед».

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