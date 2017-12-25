Конькобежка Воронина выиграла чемпионат России на дистанции 3000 метров

Коломна, Московская область, , 15:54 — REGNUM Конькобежка Наталья Воронина одержала победу на чемпионате России по конькобежному спорту. Она выиграла на дистанции 3000 метров.

Воронина прибежала к финишу с результатом 4 минуты и 8,95 секунд. Второй стала Анна Юракова, показавшая результат 4.11,18. Замкнула тройку призёров Евгения Лаленкова — 4.13,15.

Напомним, чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходит в подмосковной Коломне. Соревнования являются отбором в сборную России на чемпионат Европы 2018 года.

Как ранее сообщало, победу на дистанции 500 метров одержала Ольга Фаткулина, которая была пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх.

Конькобежный спорт. Чемпионат России. КоломнаЖенщины. 3000 м

Наталья Воронина — 4.08,95. Анна Юракова — 4.11,18. Евгения Лаленкова — 4.13,15.

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