Смолов вошёл в список 100 лучших футболистов 2017 года во версии Marca

Мадрид, , 15:43 — REGNUM Испанское спортивное издание Marca включило нападающего «Краснодара» и сборной России Фёдора Смолова в список 100 лучших футболистов 2017 года. Об этом сообщается на сайте издания

Отмечается, что рейтинг вошли игроки, которые стали открытием футбольного сезона, оставили яркий след или добились чего-то значимого.

Смолов занял 97-е место из 100 в рейтинге Marca. Он опередил нападающего «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто, мексиканского форварда Орибе Перальту и японского хавбека Ёсукэ Касиваги.

Напомним, в сезоне 2016/17 Смолов во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Он забил 18 мячей.

В текущем сезоне нападающий провёл на поле в составе «Краснодара» 13 матчей, в которых забил 10 голов. В составе сборной России он сыграл с двух матчах и забил три гола.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Смолов вошёл в сферу интересов мадридского «Реала», а также итальянского клуба «Наполи».

Читайте также: СМИ: Смолов вошёл в сферу интересов мадридского «Реала»

Читайте ранее в этом сюжете: «Наполи» может купить форварда «Краснодара» Смолова