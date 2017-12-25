Захарчук покинул «Ак Барс» и перешёл в нижегородское «Торпедо»

Нижний Новгород, , 14:57 — REGNUM Хоккеист Степан Захарчук стал игроком нижегородского «Торпедо». Об этом 25 декабря сообщается на странице КХЛ в Twitter.

Захарчук заключил с клубом соглашение до конца сезона 2017/18. В «Торпедо» он будет выступать вместе со своим родным братом Иваном Захарчуком.

Ранее стало известно о том, что Степан Захарчук, выступавший в составе казанского «Ак Барса» разорвал контракт с клубом. Причины такого поступка неизвестны, однако агент игрока Сергей Паремузов сообщил, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Захарчук играл в составе «Ак Барса» с 2009 года. За казанский клуб он сыграл в 381 матче, забросил 16 шайб и отдал 58 результативных передач.

Захарчук является обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» сезона 2009/10.

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