Отстранённая от участия в Олимпиаде конькобежка выиграла чемпионат России

Коломна, Московская область, , 14:33 — REGNUM Отстранённая от участия в Олимпийских играх конькобежка Ольга Фаткулина выиграла чемпионат России на дистанции 500 метров.

Фаткулина пришла к финишу с результатом 37,83 секунды. Второе место заняла Ангелина Голикова, пробежавшая дистанцию за 37,93 секунды. Замкнула тройку Дарья Качанова, её результат — 38,75 секунды.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) признал Фаткулину виновной в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады 2014 года в Сочи и пожизненно отстранил её от участия в играх. Все обвинения были построены на показаниях беглого информатора WADA Григория Родченкова.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря МОК дисквалифицировал ещё 11 российских спортсменов по тем же бездоказательным обвинениям.

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