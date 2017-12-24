В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию

Санкт-Петербург, , 20:07 — REGNUM Чемпионат России по фигурному катанию, определивший основной состав сборной страны на предолимпийский чемпионат Европы в Москве, завершился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Чемпионат».

Так, 15-летняя Алина Загитова одержала победу в женском одиночном катании.

«Короткая программа у нее вышла не лучшим образом, и судьи поставили оценки в чём-то авансом, который оправдался в произвольной, — передает вещатель. — Удивительная энергия, потрясающие эмоции, невесомые прыжки и воздушные каскады — это действительно было выступление чемпионки».

Второе место по итогам соревнований заняла Мария Сотскова, на третьем месте — фигуристка Алена Косторная.

Отметим, что у мужчин чемпионом России по фигурному катанию второй раз подряд стал Михаил Коляда. Он допустил меньше ошибок, чем его соперники, и поднялся со второй позиции после короткой программы на итоговое первое место. Второе место занял Александр Самарин, на третью ступень пьедестала поднялся Дмитрий Алиев.

В соревнованиях спортивных пар на чемпионате России победили фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. По итогам проката короткой и произвольной программ среди спортивных пар они набрали 223,34 балла.

«Серебро» соревнований досталось Ксении Столбовой и Федору Климову, а «бронза» — Натальи Забияко и Александру Энберту.

Добавим, что фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев защитили титул чемпионов России в танцах на льду. На турнире в Петербурге спортсмены стали первыми и в коротком, и в произвольном танце, а общая сумма набранных ими баллов составила 193,08.

Второе место по итогам соревнований заняли Александра Степанова и Иван Букин, показавшие качественные прокаты в короткой и в произвольной программах. Третьими стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 175,78.

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