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«Милан» уступил «Аталанте» в матче чемпионата Италии

Спорт

«Милан» (Милан) — «Аталанта» (Бергамо) — 0:2

«Милан» уступил «Аталанте» в матче чемпионата Италии
Футбол

Милан, Италия, 23 декабря 2017, 22:56 — REGNUM  Футболисты «Милана» на своем поле уступили «Аталанте» в матче восемнадцатого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 23 декабря на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась со счетом 0:2.

В составе победителей голевыми действиями отметились Бриан Кристанте и Йосип Иличич.

После восемнадцати матчей в чемпионате Италии «Милан» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб «Аталанта», набравший 27 баллов, находится на седьмой позиции.

Чемпионат Италии. 18-й тур

«Милан» (Милан) — «Аталанта» (Бергамо) — 0:2.

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Футбол

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