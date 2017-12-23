«Челси» и «Эвертон» расписали мировую

Лондон, , 17:20 — REGNUM 23 декабря на стадионе «Гудисон Парк» между командами «Эвертон» и «Челси» был разыгран матч 19-го тура АПЛ 2017/18. Матч завершился нулевой ничьей.

Статистика матча («Эвертон"/"Челси»)

Удары 2/16

Удары в створ 1/8

Владение 33%/67%

Фолы 8/2

На данный момент «Челси» расположился на 3-й строчке с 29-ю очками. «Эвертон» укрепился на 9-м месте с 26-ю очками.

Составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Джагелка, Мартина, Кенни, Шнайдерлен, Леннон, Гейе, Сигурдссон, Дэвис, Калверт-Левин.

«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Канте, Педро, Бакайоко, Мозес, Виллиан, Азар.

Главный арбитр матча: Роберт Мэдли.

Предупреждения: Калверт-Левин — 10, Мартина — 21, Кин — 57.