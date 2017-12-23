Лилль, Франция, , 12:35 — REGNUM Французский «Лилль» объявил о назначении нового главного тренера. Об этом 22 декабря сообщается на сайте клуба.

Новым наставником команды стал французский специалист Кристоф Галтье. Он заменит аргентинского тренера Марсело Бьельсу.

На данный момент «Лилль» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. На его счету 19 очков после 19 матчей.

Ранее Кристоф Галтье возглавлял другой французский клуб «Сент-Этьен», в котором он работал на протяжении восьми лет — с 2009 по 2017 год.

Под руководством Галтье «Сент-Этьен» выиграл Кубок французской лиги в сезоне 2012/13. В чемпионате Франции команда занимала места с 4-го по 7-е.

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