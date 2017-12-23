«Атлетико» потерпел первое поражение в чемпионате Испании

Барселона, Испания, , 12:16 — REGNUM Мадридский «Атлетико» проиграл «Эспаньолу» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 88-й минуте забил нападающий «Эспаньола» Серхио Гарсия.

Это поражение стало для «Атлетико» первым в текущем сезоне чемпионата Испании. Ранее команда Диего Симеоне одержала 10 побед и шесть раз сыграла вничью.

На сегодняшний день «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице, на его счету 36 очков после 17 матчей. «Эспаньол» набрал 20 очков и идёт на 14-м месте.

Чемпионат Испании. 17-й тур.

«Эспаньол» (Барселона) — «Атлетико» (Мадрид) — 1:0.

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