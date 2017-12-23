Бывший игрок ЦСКА может перейти в японский клуб

Сан-Паулу, Бразилия, , 11:12 — REGNUM Бывший форвард ЦСКА Жо, выступающий за «Коринтианс», может перейти в чемпионат Японии. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации издания, нападающего может купить клуб «Нагоя Грампус», который предложил за него €11 млн. 30-летний игрок может перейти в новый клуб до конца 2017 года.

В минувшем сезоне Жо был назван лучшим игроком чемпионата Бразилии. Он забил 18 голов и занял первое место в гонке бомбардиров вместе с форвардом «Флуминенсе» Энрике Дурадо.

Напомним, Жо выступал в составе московского ЦСКА с 2006 по 2008 год. За это время он стал чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. С 2008 по 2011 играл за «Манчестер Сити».

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