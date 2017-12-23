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Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Спорт

У стен Кремля состоялся матч Ночной хоккейной лиги

Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Иллюстрация: Kremlin.ru
Путин и хоккей

Москва, 23 декабря 2017, 10:40 — REGNUM  Президент России Владимир Путин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Матч прошёл 22 декабря поздно вечером на Красной площади. Владимир Путин традиционно играл под 11-м номером.

Вместе с ним на лёд в форме сборной Ночной хоккейной лиги вышли легендарные хоккеисты сборной СССР — Вячеслав Фетисов, Сергей Фёдоров и Павел Буре.

Также участие в матче приняли министр обороны России Сергей Шойгу, глава совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко и народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.

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