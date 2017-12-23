Два бывших чиновника ФИФА признаны виновными в коррупции

Цюрих, Швейцария, , 10:13 — REGNUM Два бывших высокопоставленных чиновника Международной федерации футбола (ФИФА) признаны виновными по делу о коррупции. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идёт о бывшем вице-президенте ФИФА Хуане Анхеле Напоуте и экс-президенте Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марине.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал, что они виновны в том, что получали взятки в обмен на предоставление маркетинговых и телевизионных прав на освещение международных футбольных матчей.

Было установлено, что Напоут с 2010 года получил взяток на сумму $10,5 млн, а Марин — на $6,55 млн. В отношении третьего обвиняемого — президента Федерации футбола Перу Мануэля Бурги — приговор не был вынесен.

Напомним, коррупционный скандал в ФИФА разгорелся в мае 2015 года. Обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. В результате скандала от должности президента ФИФА был отстранён Йозеф Блаттер.

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