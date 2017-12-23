«Севилья» объявила об увольнении главного тренера Эдуардо Бериццо

Севилья, Испания, , 09:57 — REGNUM Испанская «Севилья» объявила об увольнении главного тренера команды Эдуардо Бериццо. Об этом 22 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что решение о расставании со специалистом было принято в связи плохими результатами команды. Клуб уже приступил к поиску нового наставника.

На сегодняшний день «Севилья» занимает пятое место в чемпионате Испании, на счету команды 29 очков после 17 матчей. В Лиге чемпионов команда заняла второе место в группе и вышла в 1/8 финала, где сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Эдуардо Бериццо стал главным тренером «Севильи» в июне 2017 года после того, как предыдущий наставки Хорхе Сампаоли покинул клуб и возглавил сборную Аргентины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Бериццо был диагностирован рак простаты. В конце ноября, он перенёс операцию, а в середине декабря вернулся к работе.

Читайте также: «Севилья» сообщила, что у главного тренера Бериццо обнаружен рак

Читайте ранее в этом сюжете: Новым главным тренером «Севильи» стал Эдуардо Бериццо