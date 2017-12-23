Михаил Коляда отстоял титул чемпиона России по фигурному катанию

Санкт-Петербург, , 07:57 — REGNUM Михаил Коляда второй раз подряд стал чемпионом России по фигурному катанию. По итогам произвольной программы он получил от судей 281,16 балла.

Коляда допустил меньше ошибок, чем его соперники и поднялся со второй позиции после короткой программы на итоговое первое место.

Второе место занял Александр Самарин, получивший от судей 258,53 балла. Замкнул тройку Дмитрий Алиев с результатом 249,11.

Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины

Михаил Коляда — 281,16. Александр Самарин — 258,53. Дмитрий Алиев — 249,11.

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