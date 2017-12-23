Воскресенье, 24 Декабря 2017 года
00:33:58 МСК

Михаил Коляда отстоял титул чемпиона России по фигурному катанию

Спорт

Коляда поднялся со второй позиции после короткой программы на итоговое первое место

Михаил Коляда отстоял титул чемпиона России по фигурному катанию
Иллюстрация: Pxhere.com
Фигурное катание

Санкт-Петербург, 23 декабря 2017, 07:57 — REGNUM  Михаил Коляда второй раз подряд стал чемпионом России по фигурному катанию. По итогам произвольной программы он получил от судей 281,16 балла.

Коляда допустил меньше ошибок, чем его соперники и поднялся со второй позиции после короткой программы на итоговое первое место.

Второе место занял Александр Самарин, получивший от судей 258,53 балла. Замкнул тройку Дмитрий Алиев с результатом 249,11.

Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины

  1. Михаил Коляда — 281,16.
  2. Александр Самарин — 258,53.
  3. Дмитрий Алиев — 249,11.

Читайте также: Москва не примет чемпионат России по фигурному катанию сезона-2018/19

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фигурное катание

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить