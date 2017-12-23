«Арсенал» и «Ливерпуль» устроили голевую феерию в матче АПЛ

Лондон, , 07:35 — REGNUM Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 19-го тура английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:3.

Счёт в матче открыл на 26-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутинью, переправивший мяч в ворота после передачи Мохаммеда Салаха.

Во втором тайме команды за шесть минут забили четыре мяча. Сначала «Ливерпуль» на 52-й минуте удвоил преимущество благодаря голу Мохаммеда Салаха.

А затем все перевернулось с ног на голову. «Арсенал» забил три мяча подряд. В составе «канониров» отличились Алексис Санчес, Гранит Джака и Месут Озил.

«Ливерпулю» удалось отыграться на 71-й минуте. Счёт сравнял нападающий Роберто Фирмино.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, на его счету 35 очков после 19 матчей. «Арсенал» набрал 34 очка и идёт на пятом месте.

Английская премьер-лига. 19-й тур.

«Арсенал» (Лондон) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 3:3.

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