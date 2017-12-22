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МОК дисквалифицировал ещё 11 спортсменов из России

Спорт

Российские власти не смогли отстоять интересы российских спортсменов

МОК дисквалифицировал ещё 11 спортсменов из России
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Олимийское движение сегодня

Лозанна, Швейцария, 22 декабря 2017, 18:51 — REGNUM  Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в Олимпийских играх ещё 11 российских спортсменов. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-служба МОК.

Сообщается, что от соревнований отстранены: хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина; бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин; лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертный, Наталья Матвеева; саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко, конькобежцы Иван Скобрев и Артём Кузнецов.

Все они обвиняются Международным олимпийским комитетом в нарушении антидопинговых правил на зимних Играх в Сочи 2014 года. Обвинения основаны на докладе комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, который не содержит никаких доказательств.

Все результаты дисквалифицированных спортсменов на ОИ-2014 в Сочи аннулированы. Саночники Демченко и Иванова лишены серебряных медалей зимних Игр в Сочи.

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Наступление на Россию под флагом «борьбы с допингом»

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