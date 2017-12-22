В РФС не подтвердили информацию об отставке Мутко

Москва, , 13:35 — REGNUM Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев не подтвердил информацию об отставке Виталия Мутко с поста главы организации. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Весь вечер звонят различные СМИ с одним вопросом — подтвердите отставку Виталия Мутко с поста президента РФС. У меня нет подтверждения этому, а заседание исполкома РФС только во вторник. Там все и узнаем. Комментировать слухи не хочу», — написал Лебедев.

Напомним, 21 декабря «Коммерсантъ» сообщил, что Виталий Мутко уйдёт в отставку с поста главы РФС до конца 2017 года, а его место займёт гендиректор оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин.

По информации издания, отставка Мутко объясняется «давлением» со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) «в связи с допинговым кризисом».

В оргкомитете «Россия-2018» опровергли данную информацию, отметив, что «Сорокину ничего не известно о его возможном выдвижении на пост президента РФС».

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