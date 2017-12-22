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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола включён в список сепаратистов

Спорт

Список состоит из граждан, которые поддерживали проведение референдума о независимости Каталонии

Барселона, Испания, 22 декабря 2017, 13:23 — REGNUM  Испанская полиция включила главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу в список сепаратистов. Об этом сообщает El Nacional.

По информации издания, список состоит из граждан, которые способствовали или поддерживали проведение референдума о независимости Каталонии.

Отмечается, что в июне 2017 года Гвардиола поддержал проведение референдума и зачитал манифест о признании права каталонского народа на волеизъявление.

В полиции Испании сочли, что подобные действия бывшего главного тренера «Барселоны» помогли в мобилизации сторонников независимости Каталонии.

Ранее Гвардиола заявил, что день, когда было решено приостановить автономный статус Каталонии, стал «печальным для Европы, для мира и демократии».

Напомним, Гвардиола играл за «Барселону» с 1990 по 2001 год и стал шестикратным чемпионом Испании. В качестве главного тренера он возглавлял команду с 2008 по 2012 год и трижды выигрывал чемпионат Испании и два раза Лигу чемпионов.

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Референдум о независимости Каталонии

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