Барнаульские сотрудники СГК завоевали награды в состязаниях энергетиков

Барнаул, , 07:56 — REGNUM 24−25 ноября на базе спортивного комплекса «Обь» в Барнауле прошла VII спартакиада энергетиков Алтая. Традиционно сборная алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) стала участником соревнований, завоевав призовые места в двух спортивных дисциплинах.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, в течение двух дней на спортивных площадках состязались сборные команды восьми энергопредприятий региона: Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», ОАО «СК Алтайкрайэнерго» и ОАО «Алтайкрайэнерго», АО «Бийскэнерго» и АО «БийскэнергоТеплоТранзит», Филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго», АО «Алтайэнергосбыт», ООО «Заринская горэлектросеть» и ООО «Заринская сетевая компания», Филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Горно-Алтайские электрические сети» и Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Западно-Сибирское предприятие магистральных электрических сетей. Энергетики соревновались в восьми видах спорта: мини-футболе, волейболе, плавании, боулинге, настольном теннисе, дартсе, перетягивании каната и, впервые, гиревом спорте.

Уже который год подряд команде алтайских сотрудников СГК нет равных в соревнованиях по настольному теннису. Непревзойдённый тандем сотрудников Барнаульской ТЭЦ-2 Владимира Попкова, начальника смены оперативно-диспетчерской службы, и Натальи Рыбченко, инженера по расчетам и режимам группы планирования и учета ТЭП, в очередной раз стал первым, кроме того, спортсмены выиграли серебро и бронзу в личном первенстве. Отметим, что это уже пятая победа команды СГК по настольному теннису за все время существования данного вида в программе спартакиады, только однажды сотрудники компании занимали третье место, а во всех других случаях поднимались на главную ступень пьедестала.

Регулярно медали в копилку команды приносят спортсмены, выступающие в боулинге, на этот раз бронзовую награду получили Максим Паршуков, и.о. главного инженера алтайского филиала компании, и Надежда Мещерякова, ведущий инженер отдела реализации инвестиционных проектов Барнаульской ТЭЦ-2.

«В этом году наша традиционная спартакиада энергетиков была отмечена двумя важными моментами: большим количеством участников и высоким уровнем подготовки спортсменов, — отметил, обращаясь к участникам спартакиады, директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. — Испытываешь гордость за отрасль, когда видишь на спортивных площадках вас — прекрасных специалистов, людей сильных, здоровых, целеустремленных. Здорово, что есть такие встречи, здорово, что мы, энергетики, живем не только работой. И главное здесь — не только показать высокие спортивные достижения, главное — общение, которое нужно нам всем».

В этом году организатором игр выступила компания «Алтайэнергосбыт». Энергетики СГК приняли эту эстафету — в следующем году проводить спартакиаду предстоит алтайскому филиалу компании.