Дебютная игра за «Колорадо» завершилась для Каменева переломом руки

Денвер, США, , 09:39 — REGNUM Перелом руки во время хоккейного матча регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз» получил нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Владислав Каменев, сообщила 17 ноября пресс-служба команды в Twitter.

Инцидент произошел, когда защитник «Вашингтона» Брукс Орпик применил силовой прием в конце второго периода игры.

Таким образом, 21-летний российский форвард провел на льду 4 минуты 6 секунд. Матч проходил в Денвере и закончился победой «Вашингтона» со счетом 6:2.

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Отметим также, что игра для Каменева стала дебютной в составе «Колорадо». 6 ноября спортсмен был обменян из команды «Нэшвилл». Матч стал для него третьим в НХЛ.

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