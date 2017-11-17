Пятница, 17 Ноября 2017 года
08:05:33 МСК

«Тампа» разгромила «Даллас» благодаря голам Сергачёва и Кучерова

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:1

Тампа, США, 17 ноября 2017, 07:07 — REGNUM  «Тампа Бэй Лайтнинг» разгромила «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:1.

Во втором периоде «Тампа» открыла счёт, отличился нападающий Стивен Стэмкос. Через три минуты «Даллас» восстановил равновесие благодаря голу Радека Фарса.

В дальнейшем «Тампа» забросила в ворота соперника пять безответных шайб. Отличились Михаил Сергачёв, Бренден Пойнт, Стивен Стэмкос, Джейк Дотчин и Никита Кучеров.

На сегодняшний день «Тампа Бэй» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ. В её активе 32 очка после 19 матчей.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Даллас Старз» (Даллас) —6:1 (0:0, 3:1, 3:0)

Читайте ранее в этом сюжете: «Чикаго» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» благодаря хет-трику Анисимова

Читайте развитие сюжета: Две передачи Радулова не помогли «Далласу» переиграть «Флориду»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить