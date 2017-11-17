«Тампа» разгромила «Даллас» благодаря голам Сергачёва и Кучерова

Тампа, США, , 07:07 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» разгромила «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:1.

Во втором периоде «Тампа» открыла счёт, отличился нападающий Стивен Стэмкос. Через три минуты «Даллас» восстановил равновесие благодаря голу Радека Фарса.

В дальнейшем «Тампа» забросила в ворота соперника пять безответных шайб. Отличились Михаил Сергачёв, Бренден Пойнт, Стивен Стэмкос, Джейк Дотчин и Никита Кучеров.

На сегодняшний день «Тампа Бэй» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ. В её активе 32 очка после 19 матчей.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Даллас Старз» (Даллас) —6:1 (0:0, 3:1, 3:0)

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