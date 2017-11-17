«Химки» проиграли «Маккаби» в матче Евролиги

Химки, Московская область, 17 ноября 2017, 06:56 — REGNUM Подмосковные «Химки» уступили израильскому «Маккаби» в восьмом туре баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 69:77.
В первой четверти «Химки» позволили сопернику выйти вперёд. Израильские баскетболист оторвались на девять очков. Химчанам удалось сократить отставание во второй четверти и уйти на большой перерыв с разницей «-3».
Однако после перерыва баскетболисты «Маккаби» не позволили сопернику приблизиться к себе, выиграв последние две четверти с общей разницей «+5».
Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 21 очко. Кроме того, форвард Томас Робинсон сумел сделать дабл-дабл — 17 очков и 13 подборов.
Наибольшую результативность в составе «Маккаби» продемонстрировал Пьер Джексон, набравший 19 очков.
На сегодняшний день «Химки» занимают шестое место в турнирной таблице Евролиги. Команда набрала 15 очков после восьми матчей.
Баскетбол. Евролига 2017/18. 5-й тур.
«Химки» (Россия) — «Маккаби» (Израиль) — 69:77 (19:28, 20:14, 16:20, 14:15)
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