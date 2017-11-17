«Участие сборной РФ в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом недопустимо»

Москва, , 03:29 — REGNUM Участие спортсменов России в зимних Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом недопустимо. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» высказал председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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«Это чистая политика. Такая политика была в советские времени, когда полмира было на полмира, а теперь это пытаются вернуть, хотя вроде бы капиталистическая Россия — устраивает их, но не устраивает позиция политическая, геополитическая. Всегда можно найти в спорте какие-то, в том числе злоухищрения, но сделать это и распространить на всю федерацию, а потом на всю страну — это они «здорово» сделали», — отметил парламентарий.

«Мне жалко будет каждого спортсмена, который туда (на зимние Олимпийские игры 2018 года) не поедет, но если вся олимпийская сборная не будет допущена, я вообще не допускаю мысли, чтобы поехали под каким-то флагом нейтральным», — заявил Калашников.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что участие спортсменов России в зимних Олимпийских играх 2018 года не зависит от восстановления статуса Российского антидопингового агентства.