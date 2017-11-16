Тульская область: В Новомосковске открылась новая ледовая арена

Тула, , 20:17 — REGNUM Новая ледовая арена открыта в городе Новомосковске Тульской области 16 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области.

В церемонии открытия арены приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также знаменитые хоккеисты Александр Якушев, Вячеслав Быков, Сергей Федоров, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, председатель совета директоров АО «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

Глава региона подчеркнул, что в Новомосковске это вторая тренировочная арена. Ее открытие позволит создать дополнительные места в спортивных секциях для детей, которые хотят заниматься зимними видами спорта. Кроме того, станет больше и тренеров для юных хоккеистов и фигуристов.

«Уверен, новая ледовая арена поможет вам вырасти в настоящих профессионалов и добиться высоких результатов», — обратился к юным спортсменам Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин и почётные гости осмотрели новое спортивное сооружение. Затем состоялось символическое вбрасывание шайбы. На лёд вышли команды «Тропик» (Тула) и «Виктория» (Новомосковск).

В здании арены располагается крытый тренировочный каток с ледовым полем 30 на 60 метров. Также в нём будет работать зал силовой подготовки спортсменов. Ледовая арена была построена меньше чем за полгода.