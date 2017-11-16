Тула принимает Всероссийский турнир по боксу

Тула, , 20:08 — REGNUM 23-й Всероссийский турнир по боксу класса «А» «Гран-При Тулы» открылся в манеже Центрального стадиона «Арсенал» Тулы 15 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Участников соревнований от имени губернатора Алексея Дюмина приветствовала заместитель председателя правительства — министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева.

«Бокс — один из самых мужественных видов спорта. Он воспитывает бойцовский характер, дисциплину и силу воли, развивает мышление и внимание. Турнир «Гран-При Тулы» уже более 20 лет является неотъемлемой частью спортивной жизни туляков. Молодым боксерам эти состязания дают прекрасную возможность заявить о себе, набраться опыта. Пусть турнир 2017 года запомнится захватывающими боями и честной борьбой. Желаю боксёрам — успеха на ринге, а зрителям — ярких эмоций!» — говорится в приветствии главы региона.

В этом году в турнире примут участие более 100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Татарстан и Крым, Орловской, Рязанской, Белгородской, Костромской, Курской, Калужской, Тамбовской и Тульской областей, а также ДНР. Тульскую область представляют 25 спортсменов.

Бои пройдут по 10 весовым категориям: 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, свыше 91 кг, и наши боксеры будут выступать в каждой из них.

Организаторы турниры — правительство Тульской области, администрация города Тулы и Федерация бокса Тульской области.

Торжественное закрытие, награждение победителей и призеров соревнований состоятся 19 ноября.