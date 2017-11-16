«Чтобы улучшить броски»: Каммалльери перешел в «Эдмонтон Ойлерз»

Вашингтон, , 17:26 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» получил 35-летнего форварда «Кингз» Майка Каммалльери в обмен на финского вингера Юсси Йокинена. Оба игрока подписали контракты со своими клубами в период этого межсезонья, сообщает официальный сайт НХЛ.

Майк Каммалльери набрал 7 очков (3 гола, 4 передачи) в 15 матчах этого сезона за «Кингз», в последних 10 матчах он отметился лишь двумя набранными очками.

Юсси Йокинен провалил начало сезона в «Ойлерз», отдав одну голевую передачу в 14 матчах.

«Мы осуществили этот обмен, чтобы улучшить наши броски», — сказал генеральный менеджер «Эдмонтона» Питер Чиарелли. «Майк всегда был эффективным игроком атаки, у него отличные броски и талант нападающего. Конечно же, совершенствование наших атак будет коллективными заслугами, но Майк может помочь нам в этом».

Майк Каммальери набрал 620 очков за 855 матчей своей карьеры в НХЛ за «Флеймз», «Девилз», «Канадиенс» и «Кингз». У форварда был однолетний контракт с «Кингз» на сумму 1 миллион долларов США.

В свою очередь, ЮссиЙокинен провёл на 50 матчей больше (905 матчей), чем Майк, но отметившись меньшей результативностью, 547 очков при 186 голах и 361 передачи. Юсси успел сыграть за «Даллас Старз», «ЭдмонтонОйлерз», «Флорида Пантерз», «Каролина Харрикейнз», «ПиттсбургПингвинз» и «Тампа-БэйЛайтнинг». На данный момент Йокинен имеет однолетний контракт на сумму 1,1 миллион долларов США.