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РФС разрешил «Динамо» регистрировать новых футболистов

Спорт

РФС снял запрет на регистрацию, заменив меру наказания

Москва, 16 ноября 2017, 15:25 — REGNUM  Российский футбольный союз (РФС) снял запрет с московского «Динамо» на регистрацию новых игроков. Об этом 16 ноября сообщается на сайте РФС.

РФС принял решение заменить обеспечительную меру наказания в виде запрета на регистрацию новых футболистов на альтернативную.

Запрет был введён в августе 2017 года футболистов из-за задолженности перед бывшим игроком клуба Янном М'Вила, который сегодня выступает в составе казанского «Рубина».

Ранее сообщалось, что в следственных органах рассматриваются сделки, заключённые бывшим руководством «Динамо». В частности, договор с нападающим Павлом Погребняком с суммой зарплаты в €2,5 млн в год.

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