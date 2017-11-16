РФС разрешил «Динамо» регистрировать новых футболистов

Москва, , 15:25 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) снял запрет с московского «Динамо» на регистрацию новых игроков. Об этом 16 ноября сообщается на сайте РФС.

РФС принял решение заменить обеспечительную меру наказания в виде запрета на регистрацию новых футболистов на альтернативную.

Запрет был введён в августе 2017 года футболистов из-за задолженности перед бывшим игроком клуба Янном М'Вила, который сегодня выступает в составе казанского «Рубина».

Ранее сообщалось, что в следственных органах рассматриваются сделки, заключённые бывшим руководством «Динамо». В частности, договор с нападающим Павлом Погребняком с суммой зарплаты в €2,5 млн в год.

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