Глава WADA: РУСАДА не выполнило два шага из «дорожной карты»

Сеул, , 14:53 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не выполнило два шага из «дорожной карты» по восстановлению статуса. Об этом, как передает RT, сообщил глава Всемирного антидопингового агентства WADA Крейг Риди на пресс-конференции в Сеуле.

«В России отказываются признавать выводы доклада Ричарда Макларена и отказываются предоставить WADA доступ к допинг-пробам московской антидопинговой лаборатории, — говорит Риди. — Поэтому мы пришли к выводу, что РУСАДА все еще не соответствуют кодексу WADA».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее совет учредителей Всемирного антидопингового агентства WADA отказался восстанавливать в правах РУСАДА, заявив, что российское агентство «не соответствует параметрам антидопингового международного кодекса». Заседание учредителей организации проходило в столице Южной Кореи Сеуле.

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