Газзаев рассказал о подоплеке решения WADA

Москва, , 13:27 — REGNUM Депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия») связал решение WADA по РУСАДА с предстоящими выборами президента России, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Следующее заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) состоится 17 мая в канадском Монреале.

Спорт стал инструментом политического давления, констатировал Газзаев.

«Все эти американские санкции, допинговые скандалы связаны исключительно с предстоящими президентскими выборами и Олимпийскими играми. Чем ближе Олимпийские игры-2018 и выборы-2018, тем сильнее в западных СМИ звучит яростная пропаганда», — заявил Газзаев.

Такая тенденция, по его мнению, имеет свое объяснение — «Россия стала одним из ведущих игроков мировой политики».

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отказать Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в признании его соответствующим международному кодексу. Доводы присутствовавших на заседании в Сеуле министра спорта РФ Павла Колобкова и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова не смогли повлиять на решение совета.

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