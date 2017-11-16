«Чикаго» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» благодаря хет-трику Анисимова

Вашингтон, 16 ноября 2017, 13:05 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.
В первом периоде хоккеисты «Рейнджерс» вышли вперёд благодаря шайбе нападающего Мики Зибанеджада. Во втором периоде «Чикаго» восстановил равновесие, отличился Алекс Дебринкэт.
В третьем отрезке матче команды устроили настоящую голевую феерию, забив семь шайб на двоих.
В составе «Чикаго» хет-трик оформил российский нападающий Артём Анисимов, ещё по голу забили Джон Хейден и Джонатан Тейвз. В составе «Рейнджерс» отличились Кевин Хейз и Рик Нэш.
«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 6:3 (0:1, 1:0, 5:2)
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