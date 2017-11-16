«Чикаго» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» благодаря хет-трику Анисимова

Вашингтон, , 13:05 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В первом периоде хоккеисты «Рейнджерс» вышли вперёд благодаря шайбе нападающего Мики Зибанеджада. Во втором периоде «Чикаго» восстановил равновесие, отличился Алекс Дебринкэт.

В третьем отрезке матче команды устроили настоящую голевую феерию, забив семь шайб на двоих.

В составе «Чикаго» хет-трик оформил российский нападающий Артём Анисимов, ещё по голу забили Джон Хейден и Джонатан Тейвз. В составе «Рейнджерс» отличились Кевин Хейз и Рик Нэш.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 6:3 (0:1, 1:0, 5:2)

Читайте ранее в этом сюжете: Две передачи Радулова не помогли «Далласу» переиграть «Флориду»

Читайте развитие сюжета: Дубль Тарасенко не помог «Сент-Луису» выиграть у «Калгари»