Глава комитета ГД: Решение WADA с участием сборной РФ в ОИ-2018 не связано

Москва, , 12:33 — REGNUM Решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказать Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в признании его соответствующим международному кодексу в Госдуме назвали ожидаемым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

«Решение уперлось в признание доклада Макларена, которые содержит серьезные фактические ошибки. Как можно признать то, чего не было? Как можно признать, что у нас существовала государственная система поощрения допинга, если это не соответствует действительности? Поэтому, конечно, мы не будем этого признавать», — сказал глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).

При этом парламентарий отметил работу Госдумы по реформированию системы антидопинга в России.

«Мы двигаемся поступательно. Для России допинговый скандал стал катализатором очень серьезных положительных изменений. На сегодняшний день мы стали, можно сказать, флагманом в борьбе с допингом в мире», — отметил парламентарий.

Количество положительных допинговых проб у спортсменов из РФ менее половины процента — это ниже среднемирового уровня, указал он.

По мнению Дегтярева, «никаким образом решение ВАДА не связано с участием сборной в Олимпийских Играх 2018».

"Это разные совершенно процессы. Хорошее направление задано при вынесении решения ВАДА — не было упоминания об ОИ 2018 вообще никакого. Все понимают, что наши спортсмены чистые, они находятся под надзором иностранных наблюдателей. Никаких решений, кроме как приглашения на Олимпийские игры, которое уже поступило в наш Олимпийский комитет, нет», — сказал он.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года и с тех пор не функционирует в полной мере. В июне 2017 года агентство получило право на планирование и забор допинг-проб под контролем WADA и Британского антидопингового агентства.

Камнем преткновения в процессе восстановления РУСАДА стали два дополнительных критерия в дорожной карте, согласованной российским агентством и WADA. Одним из них является признание выводов доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о системном использовании допинга в России. Российская сторона неоднократно указывала на несоответствия данных, содержащихся в докладе.

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