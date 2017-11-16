Названа следующая дата заседания учредителей WADA

Сеул, , 12:07 — REGNUM Определена дата следующего заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) — встреча состоится 17 мая 2018 года в Монреале (Канада), соответствующее решение было принято на совете учредителей, состоявшемся 16 ноября в Сеуле.

Ожидается, что к весне следующего года возобновится обсуждение вопроса с восстановлением статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В нынешней сессии деятельность РУСАДА была признана несоответствующей кодексу WADA.

Речь, в частности, идет о несоответствии двум критериям.

РУСАДА не признала системное использование допинга в России, как того требовала международная организация.

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Кроме того, российская сторона не смогла предоставить доступ к допинг-пробам, которые в настоящее время опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.

На совете также была озвучены сроки итогового заседания совета учредителей. Оно пройдет в середине ноября в Баку.

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